LIVE. Waaieralarm in tweede etappe Tour de France Femmes, Pogacar supportert voor verloofde

Tour de France FemmesNa de ritzege van Lorena Wiebes in de openingsrit zijn de sprinters maandag in de Tour de France Femmes wellicht opnieuw aan zet in de tweede etappe van Meaux naar Provins (136,4 km). Wiebes mag starten in het geel en Lotte Kopecky, als tweede in het puntenklassement, draagt de groene trui. Kan onze landgenote opnieuw meedoen voor de dagzege? Volg het live op deze pagina.