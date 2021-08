LIVE VUELTA. Wie zegeviert in eerste bergrit in Ronde van Spanje?

Vuelta Weer prijs! Philipsen sprint in Albacete naar tweede ritzege: “Pagina van gisteren is zo snel omgedraaid”

18 augustus Jasper Philipsen (23) heeft na de tweede ook de vijfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix was in een massasprint sneller dan Fabio Jakobsen, de winnaar van gisteren. Rein Taaramäe moest z'n leiderstrui na een massale val in de finale afgeven aan Kenny Elissonde.