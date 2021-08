LIVE VUELTA. Weinig speelruimte voor drie vluchters, sprint Philipsen op oplopende aankomst naar tweede ritzege?

Wielrennen KOERS KORT. Ineos met indrukwek­ken­de ploeg naar Vuelta - Vlasov naar Bo­ra-hansgrohe - Theuns langer bij Trek-Segafredo

9 augustus De 31-jarige Colombiaan Esteban Chaves verlaat na acht seizoenen Team BikeExchange en zet zijn carrière voort bij EF Education-Nippo, waar hij een contract tekende tot eind volgend jaar. In 2016 kende Chaves zijn beste jaar, met winst in de Ronde van Lombardije, een tweede stek in de Giro en een derde plaats in de Vuelta.