LIVE VUELTA. Twee Belgen in ruime kopgroep, ook Bardet en Pidcock mee

Wielrennen Nieuw-Zeelandse wieler- en topsportfe­de­ra­ties openen onderzoek naar aanleiding van dood baanwiel­ren­ster Olivia Podmore

19 augustus De Nieuw-Zeelandse wielerbond en topsportfederatie starten een onafhankelijk onderzoek in de nasleep van het overlijden van Olivia Podmore. De baanwielrenster stierf plots en gaf vlak voor haar dood nog aan het moeilijk te hebben met de hoge druk. Dat wakkerde het debat rond de topsportcultuur in het land aan. “De dood van Olivia heeft onze aandacht opnieuw gevestigd op het welzijn van atleten", luidt het in een statement.