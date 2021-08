LIVE VUELTA. Sprint Philipsen op oplopende aankomst naar tweede ritzege?

Wielrennen KOERS KORT. Rugpijn doet Van der Poel vroeger terugkeren van hoogtesta­ge - Intermar­ché-Wan­ty-Go­bert versterkt zich met drie jonge Belgen

13 augustus Vroeger dan verwacht is Mathieu van der Poel teruggekeerd van een hoogtestage in Livigno. Van der Poel heeft last van de rug. Het is niet duidelijk of dat nog het gevolg van zijn val bij de olympische mountainbikerace in Tokio. De eerstvolgende wedstrijd van Van der Poel is de Benelux Ronde. Zijn deelname komt normaal niet in het gedrang. (MG)