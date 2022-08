LIVE VUELTA. Punchersrit in het Baskenland, wie triomfeert in vierde etappe?

Vuelta Twee op twee voor Sam Bennett in Vuelta, kettingpro­bleem nekt Tim Merlier in sprint

Opnieuw prijs voor Sam Bennett in de Vuelta. De Ier won ook de derde en laatste etappe in Nederland. Pechvogel Tim Merlier (zesde) kampte in de sprint met een kettingprobleem, Edoardo Affini nam de leiderstrui over van Mike Teunissen.

22 augustus