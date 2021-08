LIVE VUELTA. Nieuwe aankomst bergop, wie slaat toe in veertiende etappe?

Vuelta Alejandro Valverde breekt sleutel­been na zware val in afdaling, ook Carthy geeft op

20 augustus Meteen afscheid van twee grote namen in de eerste échte bergetappe van de Vuelta. Alejandro Valverde (Movistar), de nummer 4 in het klassement, gaf op na een zware val in de afdaling. Hij brak zijn sleutelbeen en gaat zaterdag onder het mes. Even ervoor stapte ook Hugh Carthy (EF Education), de derde van vorig jaar, uit de rittenkoers.