LIVE VUELTA. Laatste bergrit in Spanje, wie steekt eindzege op zak?

Wielrennen Alaphilip­pe stelt motard gerust: “Hij hoeft zich geen zorgen te maken, dit was zijn schuld niet”

29 oktober In een interview met L’Équipe stelt Julian Alaphilippe motard Eddy Lissens gerust. “Ik hoorde dat hij ondersteboven was van het hele verhaal, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. De valpartij was niet zijn schuld.” Alaphilippe viel in de Ronde van Vlaanderen na een botsing met de moto.