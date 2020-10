LIVE VUELTA. Kopgroep van 40 renners, met Dewulf en Wellens, scheurt zich los van het peloton

Wielrennen Boonen nuanceert uithaal Evenepoel na Ronde van Vlaanderen: “Een heel stom accident, meer was er niet aan de hand met die motor”

21 oktober Een heel stom accident, meer was er niet aan de hand volgens Tom Boonen bij de val van Julian Alaphilippe na een aanraking met een jurymotor in de Ronde van Vlaanderen. Remco Evenepoel haalde meteen uit op Twitter. Naast de winnaar van de Ronde van Polen wezen er ook nog andere beschuldigende vingers naar de motorbestuurder in kwestie. Tom Boonen nuanceert in de tweede aflevering van onze podcast ‘In het Wiel’. “Die mens op de motor kan er helemaal niets aan doen. Het enige waar je misschien over kan discussiëren is of ze niet sneller hadden moeten rijden of helemaal hadden moeten stoppen om de renners duidelijk te maken dat er geen voordeel uit de slipstream te halen is. Renners rijden altijd naar het zog van de motor. Wie één seconde voorsprong kan halen uit die slipstream, doet dat. Op dat moment kon de motard in kwestie ook niet meer weg. Het was een heel stom accident, meer was er daar niet aan de hand.”