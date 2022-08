LIVE VUELTA. Evenepoel laat ploegmaats tempo maken op voorlaatste beklimming van de dag

Vuelta BEKIJK. Nieuwe leider Roglic oppermach­tig onderweg én aan de finish: dé momenten van de vierde etappe

Vandaag stond in de Ronde van Spanje de eerste etappe op Spaans grondgebied op het programma. In een etappe voor punchers in het Baskenland koos een groepje met onder meer Lutsenko het hazenpad, maar ze werden steeds binnen schot gehouden door BORA-hansgrohe (voor Higuita) en Jumbo-Visma (Roglic). Op de top van de voorlaatste beklimming van de dag pakte Roglic drie bonificatieseconden, waardoor hij toen al zo goed als zeker was van de rode leiderstrui. Dat was echter niet voldoende voor de Sloveen, die op de slothelling ook nog eens op overtuigende wijze naar de dagzege knalde. Voor wie er nog aan twijfelde: Roglic is in orde. Bekijk hierboven de hoogtepunten van de dag.

23 augustus