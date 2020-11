LIVE VUELTA. D-day in Ronde van Spanje, wie steekt eindzege op zak?

Wielrennen Ian Stannard zet noodgedwon­gen een punt achter zijn wielercar­riè­re

5 november Ian Stannard (33) stopt met koersen. Dat laat zijn ploeg INEOS Grenadiers weten. Hij kampt met reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte die ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt, en moet zijn profcarrière noodgedwongen stopzetten. Stannard is de winnaar van de Omloop 2014 en 2015 en werd derde in Parijs-Roubaix van 2016.