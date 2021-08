LIVE VUELTA. Bardet rondt vroege vlucht succesvol af, wat doen klassementsmannen?

Vuelta Fabio Jakobsen is helemaal terug en belt na winst in Vuelta-rit naar het thuisfront: “Hé opa, ben je blij?”

17 augustus In 376 dagen van bijna dood naar ritwinst in de Vuelta. Fabio Jakobsen (24) heeft de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Nederlander haalde het in een oplopende massasprint voor Arnaud Démare en Magnus Cort. Leider Rein Taaramae kwam in het slot ten val, maar verloor geen tijd door de drie kilometer-regel.