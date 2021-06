LIVE. Vluchter Van der Poel ingerekend, renners bezig aan lastige finale

Wielrennen KOERS KORT. Pogacar slaat dubbelslag in Slovenië - Ook dit jaar geen GP in Quebec en Montreal

15:44 Tadej Pogacar heeft de tweede etappe in de Ronde van Slovenië (2.Pro) gewonnen. De Sloveen soleerde in de bergrit naar de zege en haalde het met 1:22 voorsprong op Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) die de sprint om de tweede plek won van Diego Ulissi, ploegmaat van Pogacar. De Tourwinnaar is ook de nieuwe leider in het klassement.