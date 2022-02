LIVE. Vlogger Bas Tietema in kopgroep, Merlier kent pech - Ewan: “Het zonnetje schijnt, ik ga voor winst”

Wielrennen Wuyts in het Wiel. Vandenbrou­c­kes mooiste winter­vlucht in de Omloop van 1999: “Hij tuurde zelfbewust naar een peilloze horizon. Zonder limieten”

Een schat aan verhalen. Verteld door dé Stem van de Koers. Michel Wuyts graaft voor u in zijn fichebak en diept verhalen op uit zijn langgevulde carrière. Aan de vooravond van alweer een wielerklassieker. Vandaag: Vandenbrouckes mooiste wintervlucht in de Omloop van 1999. “Deze versie van Vandenbroucke was de beste die ik van dichtbij zag. Een persoonlijke impressie, omdat ik die dag bevoorrecht getuige was.”

26 februari