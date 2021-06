LIVE. Van der Poel stapt met lichte verkoudheid uit Ronde van Zwitserland

Wielrennen Remco Evenepoel in onze exclusieve docureeks over de kritiek op zijn stuurmans­kun­sten: “Als ik helemaal niet zou kunnen sturen, had ik er al langer af gelegen”

1 juni De stuurmanskunsten van Remco Evenepoel, er is de voorbije weken flink wat inkt over gevloeid. Maar wat denkt de renner er zelf over? VTM zat in het spoor van Evenepoel tijdens zijn rentree in de Giro, in de docureeks ‘Ik ben Remco' - vanavond te zien om 20u40 op VTM - doet hij zelf z'n verhaal.