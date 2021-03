LIVE. Van Aert met Trentin, Colbrelli, Nizzolo en Matthews naar slotkilometers!

WielrennenIn Flanders Fields where the poppies blow. Twee dagen na de E3 Saxo Bank Classic kruipt het peloton in Ieper alweer de fiets op voor Gent-Wevelgem. In hun tocht van 248 kilometer moeten de renners elf hellingen, drie plugstreets en de wind in De Moeren bedwingen. Krijgen we net als de voorbije jaren spektakel? Je volgt het allemaal LIVE op deze pagina!