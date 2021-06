LIVE. Uran op weg naar tijdritzege in Zwitserland, wat doet Carapaz?

Wielrennen Bissegger rondt lange vlucht af en wint vierde etappe in Ronde van Zwitser­land, Van der Poel blijft leider

9 juni De Zwitser Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) heeft de vierde rit in de Ronde van Zwitserland (2.UWT) op zijn naam geschreven. Hij haalde het in een sprint van Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) en Joey Rosskopf (Rally Cycling). Edward Theuns won de sprint van het peloton ruim vijf minuten later. De Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), die de voorbije dagen zijn bloedvorm toonde met winst in de tweede en derde etappe, blijft in het algemene klassement aan kop.