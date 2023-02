LIVE UAE TOUR. Vluchters zijn vogel voor de kat, op naar een nieuwe massasprint

Jobat Gemiddeld 7.500 euro bruto: dit profiel binnen de hr-sector kan rekening op een stevig loonbrief­je

In de sector van human resources, kortweg hr, vind je jobs op allerlei niveaus: van payroll-medewerker tot hr-manager en iedereen daartussen. Wil jij graag anderen aan een fijne job helpen en voor/met mensen werken? Jobat.be zoomt dieper in op de vijf meest gevraagde jobs in hr van het moment én hun loon.