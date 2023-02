LIVE UAE Tour. Sprinters normaal opnieuw aan zet in voorlaatste rit, doet Tim Merlier mee voor de zege?

“Al die kracht? Ik melk de koe, hé”: Arnaud De Lie, favoriet voor de Omloop, in acht anekdotes

Amper twintig en nu al nummer vijf van de wereld. Op kruissnelheid verovert Arnaud De Lie zeges en harten. Maar wie is de Belgische eyecatcher in het Vlaamse openingsweekend nu écht? Acht intimi typeren de mens/atleet in acht anekdotes. Een kampioen (in wording) op de fiets, maar ook... aan de toog. “Arnaud is een toonbeeld van discipline, maar buiten het seizoen kan hij ook twintig pinten drinken.”