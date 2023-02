LIVE UAE TOUR. “Opletten voor laatste bocht”: Verzekert Remco Evenepoel zich in koninginnenrit van eindzege?

Jum­bo-Vis­ma domineert de Omloop van start tot finish: “En straks worden we nog sterker, want dan komt Wout er nog bij”

Dylan van Baarle ving de eerste vis van het klassieke wielervoorjaar, maar ook Wout van Aert is een winnaar in de Omloop. Daarvoor hoefde hij zelfs niet uit zijn zetel te komen. Na de demonstratie in de Omloop kan de kopman van Jumbo-Visma gerust zijn: zijn ploeg is de sterkste van het pak. “Dit was ongeveer perfect.”