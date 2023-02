LIVE UAE TOUR. “Alles moet meezitten”: Tim Merlier krijgt nieuwe sprintkans, beleeft Evenepoel andermaal rustige dag als leider?

“Dit wordt de hel. Ik sta met een bang hartje aan de start”: Evenepoel wil uithalen in ploegen­tijd­rit en da’s geen cadeau voor z’n ploegmaats

Het doel was om vandaag in de ploegentijdrit enkele seconden te pakken op de drie kopmannen van Team UAE. Na de openingsrit begint de wereldkampioen al met een bonus van 53 seconden. “Dit is mooi.” Lees: Remco Evenepoel - die van zichzelf zegt dat hij op negentig procent van zijn kunnen zit - ligt op schema voor eindwinst. Of om het met de woorden van Tim Merlier te zeggen: “Ik zal met een bang hartje aan de start van de ploegentijdrit staan.”