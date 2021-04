LIVE. Twee op twee voor Roglič in Ronde van het Baskenland?

Koers kort KOERS KORT. Danny van Poppel trekt in Schelde­prijs de kar bij Intermar­ché-Wan­ty Gobert

11:43 Danny van Poppel stond in 2014 al eens op het podium van de Scheldeprijs en wil dat dit jaar zeker nog eens overdoen. De 27-jarige Nederlander, vorig jaar nog winnaar van de Gooikse Pijl, is dan ook de uitgesproken kopman bij het Belgische WorldTeam Intermarché-Wanty Gobert, zo maakte het team vandaag bekend. Met Pieter Van Speybrouck krijgt de snelle Nederlander één Belg mee in steun in de tocht tussen Terneuzen en de Churchilllaan van Schoten.