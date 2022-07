LIVE TOUR. Wout van Aert voor “gevaarlijke rit”: “We moeten ervan uitgaan dat Pogacar elke dag kan aanvallen” - Gehavende Benoot blijft positief

Tour de France BEKIJK. De sprint van Pedersen, de val van Ewan en extra groene punten voor Van Aert: de momenten van Touretappe 13

Mads Pedersen won de dertiende etappe in de Tour de France. De 26-jarige Deen van Trek-Segafredo zorgde zelf voor afscheiding in de kopgroep en toonde zich nadien met overschot de snelste aan de streep. Slecht nieuws was er voor Caleb Ewan. De Australiër ging in een schijnbaar ongevaarlijke bocht tegen het asfalt. Wout van Aert dikte op zijn beurt zonder enige tegenstand z’n puntentotaal voor het groen aan. Kijk hierboven naar de momenten van de dertiende rit.

15 juli