LIVE TOUR. Woods niet aan de start door positieve coronatest - Krijgen we op de Champs-Elysées een nieuw duel Van Aert-Philipsen?

Tour de FranceNa ruim drie weken koers is het tijd voor het slotakkoord van deze Tour, met een traditionele aankomst op de Champs-Elysées in Parijs. Onderweg wacht het peloton één beklimming van vierde categorie en acht plaatselijke rondes in de hoofdstad. Boekt Wout van Aert de zevende overwinning voor Jumbo-Visma in deze Ronde van Frankrijk, pakt Jasper Philipsen zijn tweede ritzege of gaat een andere snelle man met de oppergaai aan de haal? Volg de 21ste etappe hier LIVE!