LIVE TOUR. Van der Poel mijdt pers om energie te sparen, Skjelmose biedt excuses aan - Drie vluchters krijgen al snel ruimte in traditionele sprintetappe

“Zijn stem was volledig weg tijdens de rit”: ploeg- en kamerge­noot Jasper Philipsen over de verkoud­heid van Mathieu van der Poel

In dit artikel hadden we graag enkele quotes van Mathieu van der Poel willen geven over de rit, waarin hij eerst snel moest lossen, hoewel hij deze dag vooraf had aangestipt en nadien een vreemde koppeltijdrit met Wout van Aert deed in een te ijdele poging om nog voorin te geraken. We moeten u teleurstellen. Geen enkele quote. De reden? Van der Poel heeft geen stem meer. “Helemaal weg”, zegt de woordvoerder van Alpecin - Deceuninck.