LIVE TOUR. Van Avermaet en Kluge in vroege vlucht, Van der Poel en Van Aert slaan praatje

Ook Vanseve­nant, Van Avermaet en Benoot mee naar Tokio, Van Aert en Evenepoel kopmannen

29 juni Bondscoach Sven Vanthourenhout diende gisteren in alle discretie zijn vijfkoppige selectie voor de olympische wegrit van zaterdag 24 juli in Tokio officieel in bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Dat is een standaardprocedure. Niet Vanthourenhout, maar het olympisch comité maakt de selectie zaterdag openbaar.