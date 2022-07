LIVE TOUR. Van Aert schuift mee in omvangrijke kopgroep van meer dan 20 renners

Tour de France ANALYSE NA DE AANKOMST (13). "Wout moet er nu geen twee, maar drie waard zijn”: Michel Wuyts meet schade op bij Jum­bo-Vis­ma na reeks valpartij­en

De kop is eraf voor Jasper Philipsen. Onze landgenoot was in een beklijvende sprint nipt de betere van groene trui Wout van Aert in etappe 13 van de Tour de France. Onze analist Michel Wuyts gunt de renner van Alpecin-Deceunick de zege in Carcassonne, maar heeft ook aandacht voor de schade bij Jumbo-Visma. “Je moet in de Tour winnen om bij de allergrootste sprinters te horen. Dat is nu zo ver.”

