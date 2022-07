LIVE TOUR. Toch weer corona in het peloton: Walscheid test positief en start niet - Kan Pogacar Vingegaard bestoken in lastige ‘overgangsetappe’?

Tour de France “Ik heb niet goed geslapen”: Yves Lampaert likt zijn wonden na aanrijding met loslopende hond

Voor Yves Lampaert werd de 12de etappe in deze Tour de France met aankomst op Alpe d’Huez een moeizame onderneming. Niet alleen door de lastige beklimmingen onderweg, maar ook door de gevolgen van een valpartij door een loslopende hond in het begin van de rit. Een dag later ondervindt Lampaert nog steeds last: “Mijn rug is heel stijf en mijn bil ligt goed open.”

15 juli