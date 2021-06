LIVE TOUR. Teller staat op vier opgaves na valpartijen gisteren, Froome en Hirschi starten wél

Tour de FranceSlaat gele trui Julian Alaphilippe opnieuw toe? Of is de zege straks een prooi voor Mathieu van der Poel of Wout van Aert? De tweede rit van deze Tour de France is 184 kilometer lang en brengt de renners van Perros-Guirec naar de befaamde Mûr-de-Bretagne. Met 2 kilometer aan een gemiddelde van 6,9% belooft de slotklim spektakel op te leveren. Volg de etappe hier live!