LIVE TOUR. Sprinters opnieuw aan zet, loepzuivere hattrick voor Alpecin-Fenix?

Tour Mathieu van der Poel kijkt uit naar openings­week­end: “Unieke kans om in eerste Tour geel te pakken”

25 juni Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn debuut in de Tour de France. Net als Wout van Aert krijgt hij in de eerste twee ritten een unieke kans op ritwinst en de gele trui. “Maar eenvoudig wordt het niet. De openingsrit is echt veel lastiger dan verwacht.”