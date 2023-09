LIVE TOUR OF BRITAIN. Vijf leiders voorop, Van Aert denkt niet dat hij zal sprinten: “Normaal doe ik lead-out”

Op en af in het begin, laatste 50 kilometer vlak

De Tour of Britain gaat van start in Altrincham, een stad in het zuidwesten van Manchester. De eerste etappe is 160 kilometer lang, met enkele beklimmingen in het eerste deel. Op de Grains Bar (3 km aan gemiddeld 5%) en op Ramsbottom Rake (900 meter aan gemiddeld 10,4%) worden zelfs bergpunten uitgedeeld. Die laatste is een kuitenbijter met stroken tot 19%.

Toch wordt er een sprint verwacht, omdat de laatste 50 kilometer zo goed als vlak zijn. De aankomst ligt pal in het centrum van Manchester. Het woord is meteen aan de sprintkanonnen. In 2021 mengde Van Aert zich nog in de massasprints en won hij er twee. Dit jaar zal dat niet het geval zijn. “Ook Olav Kooij staat voor ons aan de start en in de massasprints zal ik normaliter voor hem de lead-out doen. Het is goed mogelijk dat we in de eerste zes dagen zes keer sprinten”, aldus Van Aert.