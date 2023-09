LIVE TOUR OF BRITAIN. “Verwacht een gevecht man tegen man”: stelt Wout van Aert eindzege veilig in pittige slotetappe?

Van Aert over de etappe van vandaag: "Verwacht een gevecht man tegen man"

"Ik moet absoluut voorzichtiger koersen dan gisteren", blikt Van Aert vooruit op de etappe van vandaag. "Gisteren isoleerde ik mezelf door zo vroeg aan te vallen. Het wordt een zwaar parcours. Ik verwacht dan toch een gevecht man tegen man. Op het einde volgt een dubbele passage op een steile klim. Dat is een korte inspanning die me wel moet liggen. Onderweg zijn er wat langere beklimmingen. We moeten scherp zijn, zodat we vermijden dat andere ploegen ploegmaats van me overboord gooien. Daar moeten we voor opletten."