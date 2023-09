LIVE TOUR OF BRITAIN. Stelt Wout van Aert eindzege veilig in pittige slotetappe?

KIJK. Wout van Aert gegrepen in slotkilome­ter, ritzege in Tour of Britain voor Tiller: “Situatie verkeerd ingeschat”

Wout van Aert was de beste renner in de eerste lastige rit van Tour of Britain. Hij viel drie keer aan, maar werd in de slotkilometer gegrepen. Geen tweede ritzege, maar hij zit nog steeds in pole-position voor eindwinst. Een zekerheidje is dat lang niet. De andere ploegen vormen een front tegen Jumbo-Visma. “Het is de beste ploeg ter wereld, maar ook zij zijn mensen. Misschien wegen de inspanningen van de voorbije dagen stilaan door.”