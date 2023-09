LIVE TOUR OF BRITAIN. Loodst Van Aert ploegmaat Kooij naar vijfde zege op rij?

Ridley blijft niet bij de pakken zitten na pijnlijke breuk met Lot­to-Dstny: “Drie buitenland­se ploegen kwamen al polsen”

“Een zware klap. Slechte reclame voor mijn bedrijf en zéker onterecht.” Zo bekijkt CEO Jochim Aerts (51) in een exclusief interview de breuk tussen wielerploeg Lotto-Dstny en zijn Ridley-fietsen ten voordele van Orbea. “Geen enkele Orbea-fiets is beter dan de onze. Ik geef het op een briefje: ten laatste in 2026 zijn onze fietsen weer te zien in het Tour-peloton.”