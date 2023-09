LIVE TOUR OF BRITAIN. Leider Wout van Aert moet geen rekening houden met Tom Pidcock

Na imponeren­de ritwinst houdt Evenepoel niet vast aan zijn leiders­plaats: “Rode trui slim weggeven”

Ritwinst, leiderstrui, leider in het bergklassement, beste jongere: dat was maandag een full house voor Remco Evenepoel op het einde van dag drie in de Vuelta. Het was de eerste grote bergrit en Evenepoel drukte meteen zijn stempel. Maar hoe blij Evenepoel ook is met zijn leiderstrui, lang houdt de titelverdediger wellicht niet vast aan dat rood.