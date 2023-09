LIVE TOUR OF BRITAIN. Belg mee in kopgroep, loodst Van Aert ploegmaat Kooij naar vijfde zege op rij?

Edward Theuns is “blij” met derde stek: “Lang geleden dat ik nog eens een goeie uitslag heb gereden”

Edward Theuns (32) kan terugkijken op een geslaagde dag in de Vuelta. De Belg van Lidl-Trek kwam in Tarragona als derde over de streep. “Morgen probeer ik het nog eens.”