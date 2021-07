LIVE TOUR. Nog altijd geen definitieve ontsnapping, Van Aert: "Als ik in de vlucht zit, maak ik kans om te winnen”

Tour de France Thijs Zonneveld over de hypocrisie achter de reclameka­ra­vaan in de Tour: “De ASO vindt het prima, zolang er maar dik wordt betaald”

9 juli Voor de ene een magische belevenis, voor anderen een rijdende kassa die een spoor plastic braakt in de Franse bermen. De reclamekaravaan in de Tour de France heeft voor- en tegenstanders. Columnist Thijs Zonneveld: “Een verkeerd weggegooid bidonnetje bestraffen in een wedstrijd waar een reclamekaravaan de berm volstort, dat is gewoon hypocriet.”