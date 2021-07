LIVE TOUR. Meteen oorlog in overgangsrit, Van Aert: "Als ik in de vlucht zit, maak ik kans om te winnen”

Wielrennen Lisa Klein wint proloog en is eerste leidster in Baloise Belgium Tour

8 juli Lisa Klein (Canyon/SRAM) heeft in het Nederlandse Utrecht de avondproloog van de Baloise Ladies Tour (WE 2.1) op haar naam gebracht. De 24-jarige Duitse, de laatste eindwinnares van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers, mocht als allerlaatste van start gaan en maakte haar favorietenrol waar. Zij klokte na 3,8 kilometer af in een tijd van 5:11. Dat was net twee seconden sneller dan de Britse Anna Henderson en acht seconden sneller dan haar Duitse teamgenote Hannah Ludwig. De 20-jarige Britt Knaven was de beste Belgische met een tijd van 5:29, goed voor een 18e plaats. Lisa Klein is meteen ook de eerste leidster van de Baloise Ladies Tour