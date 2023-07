LIVE TOUR. Laatste vluchter ingerekend, legt Van Aert Philipsen het vuur aan de schenen in massasprint?

Dat belooft voor de toekomst: België wint vijf medailles op eerste dag EK baanwiel­ren­nen voor jeugd, met goud voor Noah Vandenbran­den

Meteen goud voor België op de eerste dag van het EK baanwielrennen voor junioren en beloften (U23) in het Portugese Anadia. Noah Vandenbranden was de beste in de individuele achtervolging. En daar bleef het niet bij. Met nog twee zilveren en twee bronzen medailles later op de dag, was het een geslaagde start voor de Belgische delegatie.