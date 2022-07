LIVE TOUR. Krijgen we op de Champs-Elysées een nieuw duel Van Aert-Philipsen?

Tour de France Jum­bo-Vis­ma alwéér boven: Laporte legt Stuyven en opkomende Philipsen in de luren in Cahors

Christophe Laporte (29) heeft in de 19de etappe voor de eerste Franse ritzege in deze Tour gezorgd. De man van Jumbo-Visma ging in de slotkilometer op en over een groepje vluchters met Jasper Stuyven en bleef de sprintende Jasper Philipsen net voor. Wout van Aert offerde z'n kansen op en sprintte zelf niet mee.

22 juli