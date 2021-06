LIVE TOUR. Eén Belg in vroege vlucht, Van Aert: "Proberen meegaan als Alaphilippe zijn duivels ontbindt”

Tour de France De meest complete Tourgids: vandaag bij Het Laatste Nieuws

26 juni Krijgen we net als vorig jaar een Sloveens duel op het scherpst van de snee tussen Tadej Pogacar en Primoz Roglic? Pakt Wout van Aert straks het geel? Of Mathieu van der Poel? Om helemaal warm te draaien voor de 108ste start van de Ronde van Frankrijk, op 26 juni in Brest, presenteert Het Laatste Nieuws zijn Tourgids. Met een voorwoord van Tom Boonen, een voorstelling van alle ploegen, een rittenoverzicht én een uitgebreide bespreking van elke etappe. Jouw Tourgids zit vandaag GRATIS bij Het Laatste Nieuws.