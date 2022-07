LIVE TOUR. De kopgroep spat uiteen - Deelt Pogacar straks nóg een prik uit op steile slotklim?

Tour de FranceRit 14 in de Tour de France tussen Saint-Étienne naar Mende begon spectaculair. Al op de eerste klim stak Tadej Pogacar het vuur aan de lont. Jumbo-Visma werd even uit elkaar gescheurd, maar inmiddels is de rust teruggekeerd met een ruime kopgroep van 23 - zonder Belgen. Met Matthews, Kron, Konrad en Sanchez zijn vier renners wegreden uit de kopgroep. De slotklim belooft vuurwerk: drie kilometer klimmen aan gemiddeld 10,2 procent met een piek van 18 procent. Volg de etappe hier LIVE!