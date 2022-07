LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Kopecky: “Had meer van deze Tour verwacht”

Wielrennen “Ik heb hem nog nooit zo ziek gezien": ook Sarah is blij dat riem er even af mag bij Wout van Aert

Ze is fier, maar toch vooral ook blij dat de voet even van het gaspedaal kan. Dat blijkt uit alles wat Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, zei bij onze collega’s van VTM Nieuws, gisteren in het kader van het na-Tourcriterium in Herentals. “Ik vind het echt chique dat hij zoveel moeite doet voor zijn fans”, aldus De Bie, die haar partner naar eigen zeggen “nog nooit zo ziek heeft gezien.”

29 juli