LIVE TOUR DE FEMMES. “Het begint nu pas echt”: tweestrijd tussen Van Vleuten en Vollering op Tourmalet?

In de zevende en ook kortste rit (90 kilometer) van de Tour de France Femmes krijgen de rensters heel wat hoogtemeters voorgeschoteld. Ze moeten de Col d’Aspin en de Col du Tourmalet overwinnen. Spectactel gegarandeerd. Het is de enige bergrit van de Tour, erop of eronder dus. Krijgen we een tweestrijd tussen topfavorieten Van Vleuten en Vollering? Of grijpt iemand anders de macht in de Pyreneeën? Volg alle actie live in onderstaande liveblog.