LIVE TOUR. Champagne voor Jumbo-Visma, grappende Wout van Aert valt meteen aan in slotrit naar Champs-Elysées

Tour de France BEKIJK. Onwaar­schijn­lijk sterke Van Aert lost Pogacar op slotklim en Vingegaard zet de Tour volledig naar zijn hand: de momenten van rit 18

Oersterk. Buitenaards. Zo kunnen we de dag van Wout van Aert wel samenvatten. Van meet af aan trok onze landgenoot ten aanval. Onderweg pakte hij twintig (overbodige) punten in de strijd om de groene trui. Op de tweede klim van de dag, de Col de Spandelles, kwam Van Aert als eerste boven. In de afdaling ontsnapte Jonas Vingegaard aan een drama. De Deen bleef maar net recht. Tadej Pogacar viel wel, maar Vingegaard wachtte hem op. Op de slotklim verzette Van Aert nog berewerk in dienst van zijn kopman. Hij loste zelfs Pogacar. Bekijk hierboven de belangrijkste momenten van de etappe.

21 juli