LIVE TIRRENO. Vijf renners voorop, opgave Sagan nog voor de start van rit met verraderlijke finale met laatste 200 meter over kasseien

Gouden Klassiekers Wie rijdt waar? De protagonis­ten in Pa­rijs-Ni­ce en Tirreno-Adriatico opgelijst

Vandaag staat de Strade Bianche op het programma, maar morgen gaat Parijs-Nice al van start. Een dag later staat ook in Italië een rondje van een week op het menu, met de Tirreno-Adriatico. Welke renners maken van de gelegenheid gebruik om hun vormpeil op te krikken in functie van de Vlaamse voorjaarsklassiekers en welke coureurs scoren in de Gouden Klassiekers punten door zich te mengen in de strijd om de eindzege?

7 maart