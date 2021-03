LIVE TIRRENO. Vijf renners trekken ten aanval, nieuw duel tussen Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe?

Wielrennen Journalis­ten negeren en snel naar de bus: Van der Poel verklaart waarom hij zo teleurge­steld was

11:56 De Strade Bianche is niet de tweede rit in de Tirreno Adriatico. De Via Santa Catarina in Siena niet de Via Vittorio Veneto in Chiusdino. Hoe machtig Mathieu van der Poel afgelopen zaterdag ook sprintte, toch deed Julian Alaphilippe gisteren beter. De Nederlander verklaarde vandaag zelf waarom hij zo teleurgesteld was.