LIVE TIRRENO. Twee Belgen in kopgroep, sprint Wout van Aert naar tweede ritzege?

Wielrennen Stressvol­le rit was voorbode van wat Van Aert komende dagen te wachten staat: “Had niet anders verwacht”

12 maart Het was een stresserende oefening in het behouden van de leiderstrui. Wout van Aert (26) doorstond de test met verve. Winnen zat er dit keer niet in. Van Aert werd derde, na Alaphilippe en eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. En Van Aert blijft leider. Al zet hij zich maar beter schrap voor de komende dagen.