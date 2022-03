LIVE TIRRENO. Snelle mannen maken zich op voor massasprint, knalt Tim Merlier naar tweede ritzege?

Wielrennen Zorgen om linkerknie en voorjaar van Tiesj Benoot: “Wonde zodanig groot dat het niet meteen kan gehecht worden”

Voor Tiesj Benoot was de Strade Bianche al na 84 kilometer voorbij. Toen Stefano Oldani viel door een windvlaag, kon de Belg van Jumbo-Visma geen kant uit: zware val. Gelukkig geen breuken, maar de diepe wonde op de linkerknie baart zorgen, want in 2018 en 2019 had Benoot een gelijkaardige blessure. De Tirreno-Adriatico wordt geschrapt. En wat met de rest van zijn voorjaar?

