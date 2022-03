LIVE TIRRENO. Schiet Merlier nog eens raak in slotetappe voor sprinters?

Wielrennen Zijn gezicht was vierkant en hij was alleen nog herkenbaar aan zijn ogen: het straffe verhaal van Fabio Jakobsen, die helemaal terug is na horror­crash

Op 5 augustus 2020 ontsnapte Fabio Jakobsen (25) ternauwernood aan de dood. Maar kijk, anderhalf jaar later staat de Nederlandse sprinter er weer helemaal. En wat nog straffer is: hij lijkt zelfs beter dan ooit tevoren. Een terugblik op die verschrikkelijke horrorcrash in de Ronde van Polen. “Elke keer dacht ik: dit is het, ik ga dood”, doet Jakobsen zijn verhaal, met zijn vriendin Delore aan zijn zijde. “Er is twee keer een priester langs geweest om voor me te bidden.”

8 maart